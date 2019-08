Ce week-end, Bruxelles en voit des vertes et des pas mûres

Il existe des collectionneurs... de tomates! Rendez-vous ce week-end à la Ferme Nos Pilifs pour les rencontrer. Ce week-end à Bruxelles vous attendent aussi brasseurs, saltimbanques, joueurs et... catcheurs.

Coup de dé

Jeux de plateau, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux éducatifs, jeux de figurines...: il y a autant de manières de jouer qu’il y a de joueurs. C’est ce que prouvera le 7e Brussels Games Festival sur les 40.000m2 du Cinquantenaire où il déploie ses damiers, échiquiers, terres du Milieu et tapis verts ce week-end. Outre les dizaines d’éditeurs, boutiques, ludothèques et clubs, une bourse du jeu de seconde main et un espace de test de prototype seront ouverts. Des tournois, des matchs amicaux, des expos, des matchs de quidditch, des combats de sabres laser et une nuit du jeu animeront le rendez-vous.

+ «Brussels Games Festival», du 23 au 25/08/2019 au Parc du Cinquantenaire.

Santeï!

Des bières artisanales et honnêtes: voilà le leitmotiv du BXLBeerFest, qui abreuvera les soiffards ce week-end à Tour & Taxis. Pour cette 3e édition, les organisateurs annoncent 400 bières de 60 brasseries, témoignant du succès toujours grandissant des «craft beer» dans notre paysage brassicole où les géants industriels perdent peu à peu de leur aura. Pour leur prendre des parts de marché, une trentaine d’étiquettes belges (De La Senne, Cantillon, De La Sambre, Atrium, No Science, Dok, Minne, Dochter Van De Korenaar, t’Verzet, L’Ermitage, Tilquin...) partageront les pompes avec des Américaines, des Italiennes, des Canadiennes, des Espagnoles et même des Françaises, qui commencent à comprendre la recette. On attend plus de 5.000 personnes pour humer les verres de dégustation de 15cl.

+ «BXLBeerFest», 24 et 25 août 2019 à Tour & Taxis, 12h-20h, 5€/jour avec verre (10€ sur place), 9€/2 jours (15€ sur place), 18€/20 jetons (20€ sur place)

En scène

Le Festival Théâtres Nomades plante roulottes et chapiteaux au parc Royal ce week-end. 35 compagnies y joueront quelque 50 spectacles. Sous les toiles tendues ou au détour d’un bosquet, vous tomberez donc sur des comédiens, des acrobates, des musiciens, des conteurs, des masques, qui émerveilleront les petits et surprendront les grands. Des spectacles de toute l’Europe sont annoncés par l’organisateur, la Compagnie des Nouveaux Disparus. Au milieu de ce caravansérail, un souk associatif et des fumets de cuisines du monde enrichiront votre visite dans cette oasis créatif. Pas de mirage cependant: les comédiens doivent bien manger. Même si le festival est gratuit, ils feront donc circuler le traditionnel chapeau pour recueillir vos oboles.

+ «Théâtres Nomades», jusqu’au dimanche 25/08 au parc de Bruxelles (parc Royal), vendredi dès 16h30, samedi et dimanche dès 13h30. Gratuit. Attention, certains spectacles demandent des réservations: c’est par ici. Programme complet à télécharger par là.

Samba!

Il fera «caliente» ce week-end au Bois de La Cambre pour la 15e édition de la Fiesta Latina. Le festival latino-américain commence ce vendredi sur le rythme saccadé du reggaeton. Et on dansera aussi samedi et dimanche avec des démonstrations de samba, des cours de salsa, zumba ou danse cubaine. Une quarantaine de marchands sud-américains recréeront une rue aux fumets du Mexique, du Brésil ou d’Argentine avec, au menu, arepas, tacos, tapas, chili con carne, fajitas et chorizos. Sans oublier tequila, rhum et un arc-en-ciel de cocktails. Et puis, on rentrera dans le jeu des catcheurs masqués de la Brussels Young Wrestling Style autour du ring de «lucha libre», l’événement incontournable de ce rendez-vous chaud chaud chaud.

+ «Fiesta Latina», ces 23 (17h-2h), 24 (12h-2h) et 25/08/2019 (12h-22h)

Des vertes et des pas mûres

Saviez-vous qu’il existe des collectionneurs de... tomates? Vous pourrez les rencontrer ce week-end à la Ferme Nos Pilifs pour son 6e festival consacré à ce fruit (non non, pas un légume!) bien de saison. 1400 variétés de tomates et autres légumes anciens coloreront le site: green zebra, noire de Crimée, cœur de bœuf, ananas, cornue et même blanche... Vous recevrez des conseils pour récolter vos graines ou planter, apprendrez à les cuisiner, les dégusterez et vos kets éliront même la meilleure tomate cerise alors que des chefs sélectionneront la variété plus goûtue du week-end. évidemment, un village gourmand régalera les visiteurs, qui repartiront avec leurs sacs remplis de délices pulpeux et juteux.

+ «Brussels Tomato Festival», ces 24 et 25/08 à la Ferme Nos Pilifs, Trassersweg 347 à 1120 NOH, de 10h à 18h