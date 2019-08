Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Un garde-manger géant pour oiseaux, un labyrinthe de chanvre ludique, les confidences d’Alice on the Roof, Ally Samatta et Michaël Pachen... Voici une sélection d’articles réservés à nos abonnés à découvrir ce vendredi 23 août.

1 Les champs: des stocks de céréales pour l’hiver des oiseaux

Si vous prêtez attention aux champs de céréales le long des routes, vous constaterez que plusieurs parcelles sont encore à récolter. Il ne s’agit pas de variétés tardives mais bien d’une mesure agro-environnementale et climatique (MAEC) mise en œuvre par l’agriculteur. Son objectif: laisser sur pied, tout au long de l’hiver, des zones de céréales afin de fournir un garde-manger aux oiseaux.

+ À DÉCOUVRIR ICI

2 Lâcher prise au cœur d’un labyrinthe de chanvre à Neuville

Trois mois après son ouverture, le labyrinthe de chanvre de la ferme du Bois Bouillet à Neuville tient ses promesses: découverte ludique et escapade hors du temps assurées.

+ À DÉCOUVRIR ICI

3 Récolte de fonds pour construire une école au Burkina Faso

Lancée il y a cinq ans, l’ASBL waimeraise Ekhoes récolte aujourd’hui des fonds pour construire une école secondaire au Burkina Faso. Soutenez-les ce samedi à l’Epicurieux.

+ À DÉCOUVRIR ICI

4 Alice on the Roof invite ses amis aux Wallos

Alice «on the Roof» Dutoit invite ses amis pour le concert du samedi soir, place St-Aubain los des Wallos. «Et y aura même un Flamand», sourit la Montoise. Découvrez notre interview avec cette artiste éclectique, qui évoque aussi bien Shaggy que The XX ou Claude François.

+ À DÉCOUVRIR ICI

5 Ally Samatta rêve du pays de la Premier League

L’échéance de la fin du mercato approche à grands pas. Plus que dix jours. Avant de voir Ally Samatta s’asseoir à notre table, mercredi, on imaginait qu’il resterait vague sur son avenir. Sait-il seulement lui-même de quoi il sera fait? Pas sûr. Mais, à 26 ans, ce garçon charmant et amical rêve plus que jamais d’Angleterre.

+ À DÉCOUVRIR ICI

6 Des pompiers chasseurs de guêpes

La société Prorisk s’est spécialisée dans la destruction de nids de guêpes. Rencontre avec les Hesbignons Joseph Protasi et Vincent Risko, également pompiers professionnels.

+ À DÉCOUVRIR ICI

7 Michaël Pachen débarque sur Vivacité: «J’ai tout à prouver»

Le mercato radio a été animé cet été pour les radios francophones belges. Du côté de VivaCité, plusieurs personnalités de Bel RTL (lire ci-dessous) viennent grossir les effectifs. Parmi les nouvelles recrues, Michaël Pachen, qui a quitté Bel RTL en juin dernier après 25 ans de carrière. Il reprend l’animation des Enfants de chœur le dimanche matin, ainsi que Quoi de neuf, de 16 à 18 h.

+ À DÉCOUVRIR ICI

8 GSM et tablettes pour piloter les trains

Oubliez le petit train électrique de grand-papa: ce week-end, les modélistes ferroviaires brainois dépoussièrent l’image de leur passion. «Actuellement, on peut aussi piloter aussi les trains avec une tablette ou un smartphone.»

+ À DÉCOUVRIR ICI

9 La Schueberfouer et ses six nouvelles attractions

L’édition 2019 de la Schueberfouer débute aujourd’hui à Luxembourg-Ville et s’étalera jusqu’au 11 septembre. Avec six nouvelles attractions. Certaines pour un public familial, et d’autres réservées aux amateurs de sensations fortes.

+ À DÉCOUVRIR ICI

10 «Blackface» pour le «Sauvage» d’Ath: un débat pas neuf

En octobre 2013, notre journal évoquait la problématique du «blackface» à la lumière de quelques pratiques locales, dont celle du «Sauvage» à la Ducasse. Depuis, rien n’a changé.

+ À DÉCOUVRIR ICI