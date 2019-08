Une météo chaude et ensoleillée tout le week-end

La météo sera bonne ce week-end. Il va faire ensoleillé et chaud. Reporters/DPA

Le week-end s’annonce beau d’un point de vue météo. Le soleil est annoncé jusque dimanche au moins.

L’après-midi de vendredi sera ensoleillée, avec par moments des voiles d’altitude, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima seront compris entre 23 ou 24 degrés à la côte et 28 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible à localement modéré variable ou de secteur est à nord-est. Une brise de mer faible à modérée de nord à nord-est s’établira au littoral.

Vendredi soir et durant la nuit, le ciel sera pratiquement serein. En fin de nuit, sur l’extrême ouest du pays, un peu de brume ou un banc de brouillard pourra se former. Les minima seront compris entre 10 et 14 degrés, sous un vent faible à modéré de nord­-est, virant à l’est à sud­-est.

Samedi, le temps sera très ensoleillé malgré la présence de quelques voiles d’altitude. Les températures poursuivront leur hausse avec des valeurs comprises entre 25 degrés en Haute Ardenne et 30 degrés en Campine. Le vent sera faible à localement modéré de secteur est à sud­-est. Dans la région côtière, après midi, une brise de mer modérée de nord­ est s’établira mais le mercure pourra néanmoins atteindre les 27 ou 28 degrés avant.

Samedi soir et durant la nuit de samedi à dimanche, le ciel sera peu nuageux à serein. Les minima descendront entre 12 et 16 degrés, sous un vent faible qui reviendra de l’est au sud-est.

Dimanche, le temps restera sec, calme et chaud. Des voiles d’altitude sont attendus. Des nuages cumuliformes pourront également se développer, surtout dans l’est du pays. Maxima de 24 degrés à la côte à 30 degrés en Campine sous un vent faible de sud­-est. Au littoral, une brise de mer sera présente l’après­-midi.