Plus de 200 professeurs de sciences et de géographie à l’UMons

Plus de 200 professeurs de sciences et de géographie du secondaire se réuniront à l’UMons mardi et mercredi pour s’inspirer et partager leurs bonnes pratiques pédagogiques, a indiqué l’université vendredi.

À quelques jours de la rentrée scolaire, plus de 200 enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles se réuniront les 27 et 28 août à l’UMons dans le cadre de leur 57e Congrès des Sciences. Le programme, dont le thème tournera autour de l’«Élément Terre», sera composé de conférences, d’ateliers, de visites sur le terrain et de rencontres avec des experts belges et étrangers.

La conférence inaugurale sera donnée par Jean-Marc Baele, géologue de la faculté polytechnique de l’UMons. Les ateliers aborderont plusieurs thématiques comme la physique en cuisinant, la rotation de la terre et des planètes, les atomes et les molécules, l’enseignement de la poussée d’Archimède à des enfants de maternelle, la manière d’aborder le changement climatique en classe ou encore la pratique de la chimie comme les experts des séries télé.

L’objectif pour les participants sera de recharger leurs batteries avant la reprise des cours, et de mettre à jour leurs connaissances en partageant les bonnes pratiques tout en s’initiant à de nouvelles expériences et techniques pédagogiques.

Toutes les infos: congresdessciences.weebly.com.