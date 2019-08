Boris Johnson sans gêne à l’Élysée? La faute à… Emmanuel Macron

Une photo de Boris Johnson installé pied sur la table à l’Élysée fait un tollé sur les réseaux sociaux, les internautes fustigeant l’attitude désinvolte du Premier ministre britannique. Or, le contexte dans lequel ce cliché a été pris révèle une tout autre vérité…

Le cliché fait le tour de la toile, non sans soulever un tollé d’indignation auprès d’une certaine frange d’internautes: Boris Johnson, le nouveau Premier ministre britannique, successeur de Theresa May, a été pris en photo assis dans un petit fauteuil de l’Élysée, le pied sur la table.

«Un excellent marchepied»

La vérité, elle, est toute autre. Et le contexte essentiel à sa compréhension.

Ce cliché a été pris au moment exact où, Boris Johnson vantant la solidité de la petite table, le président français Emmanuel Macron indique à ce dernier que cette table fait un très bon marchepied s’il souhaite s’allonger. Une invitation à laquelle le Premier ministre britannique a répondu en posant l’espace d’une seconde son pied, moment précis où les journalistes d’agence ont photographié la scène en rafale.

Une vidéo tournée par Reuters, elle aussi partagée sur les réseaux sociaux, replace en effet ce cliché polémique dans un contexte qui, du coup, apparaît comme l’étant beaucoup moins…

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4