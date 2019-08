P1 Namur: Suivez la 2e journée en direct

Quentin Mathieu, Jordan Mayanga et les Beaurinois n'ont pas trouvé le chemin des filets la semaine dernière. Ce samedi soir, c'est face à Profondeville qu'ils tenteront de rectifier le tir. EdA - Pierre Cousin

Après une première journée et une reprise plus ou moins compliquées pour les uns, plus ou moins éprouvantes pour les autres, voici déjà venue l'heure de retourner sur les pelouses.

C'est Beauraing qui ouvre le bal de la deuxième journée, ce samedi soir, en recevant les Mosans de Profondeville. Alors que les Beaurinois seront à la recherche de leurs premières unités dans ce championnat, les joueurs d'Eddy Demeuse vont tout faire pour ne plus connaître le stress du premier match contre Neffe (menés 0-2, ils sont revenus à égalité dans les 10 dernières minutes de la rencontre).

Ensuite, c'est un nouveau choc entre les cadors annoncés de la P1 qui se profile. Après Condrusien - Tamines, nous aurons droit à Tamines - Grand-Leez ce dimanche après-midi. Les Taminois pourront-ils maintenir le rythme (7 buts) imposé à Hamois? Dans les autres rencontres du dimanche, on pointera également le derby du Condroz entre les promus de Chevetogne et le Condrusien ou encore la rencontre entre Neffe et Rhisnes, particulière pour Lucas Borlon débarqué chez les Rhinos en provenance de Dinant...

Suivez en direct commenté les meilleurs moments de chaque match samedi et dimanche sur L'Avenir Namur Sport.

Le programme complet de la 2e journée:

Samedi 24/08

Beauraing - Profondeville (20h)

Dimanche 25/08

Neffe - Rhisnes (15h)

Tamines - Grand-Leez (15h)

Andenne - Pesche (15h)

Fernelmont-Hemptinne - Wépion (15h)

Nismes - Biesme (15h)

Molignée - Loyers (15h)

Chevetogne - Condrusien (18h)