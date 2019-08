L’absentéisme, fléau des sociétés de titres-services

La difficulté physique du métier en titres-services et la motivation expliquent en partie ce fort taux d’absentéisme. ÉdA

Le secteur des sociétés de titres-services est confronté à de fortes proportions d’absentéisme.

Le secteur des sociétés de titres-services est confronté à de fortes proportions d’absentéisme. Selon le prestataire RH Securex, en 2018, le taux d’absentéisme s’est élevé à 15,53% dans le secteur des titres-services. Il était de 14% l’année précédente, relate vendredi la Dernière Heure.

Ce taux d’absentéisme est nettement supérieur à beaucoup de branches du secteur privé.

De fortes disparités ont été constatées entre régions. L’absentéisme monte à 26,6% en Hainaut. Il est à peine plus faible à Namur (25,01%), à Liège (23,65%), tandis qu’il est nettement plus bas à Bruxelles (11,47%). Le Brabant wallon (10,28%) présente le taux le plus faible du pays.

La difficulté physique du métier en titres-services et la motivation expliquent en partie ce fort taux d’absentéisme.

Le secteur des titres services constitue l’un des plus gros employeurs du pays avec 145.392 personnes actives dont plus de 100.000 dans le secteur du nettoyage.