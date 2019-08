Vol de câbles et vandalisme sur la ligne Namur-Bruxelles, fortes perturbations attendues

Un vol de câbles et du vandalisme ont été constatés sur la ligne 161 à hauteur de Chastre, indique vendredi matin une porte-parole d’Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. Des perturbations sont attendues sur la ligne Namur-Bruxelles.

Un vol de câbles et du vandalisme ont été constatés sur la ligne 161 à hauteur de Chastre, indique vendredi matin une porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. Des perturbations sont attendues sur la ligne Namur-Bruxelles. Un service de bus a été mis en place entre Ottignies et Gembloux, et certains continuent jusqu'à Namur, précise la SNCB, qui invite les voyageurs concernés à passer par Liège et Charleroi.



Selon la porte-parole d'Infrabel, les réparations des dégâts devraient durer une bonne partie de la journée. Le service de trains a été adapté.



La liaison directe entre Arlon et Bruxelles-Midi a elle été remise en service, a précisé le gestionnaire du réseau peu après 7h00.



Les vols de câbles en cuivre sont en recrudescence sur le réseau ferroviaire. Depuis le début de l'année 2019, on dénombre plus de 100 vols de câbles. La ligne Namur-Bruxelles a déjà été récemment visée par des voleurs de câbles.