Rallye d’Allemagne: Tänak (Toyota) en tête après la 1er spéciale, Neuville 4e

Ott Tänak a réalisé le meilleur temps de la 1re spéciale du rallye d’Allemagne, 10e épreuve sur 14 du championnat du monde des rallyes WRC, disputée jeudi soir, devançant Dani Sordo (Hyundai) et Sébastien Ogier (Citroën).

Thierry Neuville (Hyundai), actuellement 3e au championnat à 25 points de Tänak, a signé le 4e temps, s’avouant gêné par le soleil couchant.

L’Estonien, actuel leader du championnat du monde, a ainsi affirmé ses prétentions pour une 5e victoire cette saison, se montrant aussi à l’aise sur l’asphalte allemande que sur la terre finlandaise il y a 15 jours.

«Cela va être extrêmement serré», a-t-il toutefois affirmé à l’arrivée de cette unique spéciale de la journée, longue de 5,2 km, ajoutant: «cela va être intéressant demain» (vendredi).

«Le feeling avec la voiture était OK mais il y avait de la poussière à certains endroits et cela m’a un peu perturbé», a pour sa part déclaré Thierry Neuville. «Dans l’ensemble, tout est OK et je me suis régalé dans la spéciale. On peut s’attendre à une belle bagarre ce weekend».

Le rallye entrera alors dans le vif du sujet avec sept spéciales disputées dans la journée et s’achèvera dimanche au terme de 19 spéciales.