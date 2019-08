Willy, radio dédiée au rock, débarquera bientôt en Flandre

Willy, une nouvelle radio dédiée au rock, débarquera prochainement en Flandre, annonce DPG Media, société dont dépendent déjà Qmusic et Joe.

Avec pour slogan «Music Matters», Willy visera «l’amateur de musique de 35 ans et plus qui ne se retrouve plus dans le paysage radiophonique actuel», explique An Caers, directrice radio chez DPG Media.

Aucune date précise de lancement n’a été dévoilée pour l’instant mais une annonce est attendue à l’automne.

Etant donné qu’aucune place ne reste à pourvoir sur la bande FM, Willy sera une chaîne purement digitale via DAB + et internet.