US Open: une Suissesse pour Elise Mertens, une Slovaque pour Alison Van Uytvanck au premier tour

Elise Mertens a hérité de la Suissesse Jil Teichmann et Alison Van Uytvanck de la Slovaque Viktoria Kuzmova au premier tour de l’US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de la saison sur le ciment de Flushing Meadows à New York.

Elise Mertens, 23 ans, 26e mondiale, sera opposée en entrée, et pour la première fois sur le circuit à la Suissesse Jil Teichmann, 22 ans, 59e joueuse du monde. Ce sera la quatrième apparition à l’US Open de la numéro 1 belge avec comme meilleur résultat un 8e de finale l’an dernier.

Alison Van Uytvanck, 25 ans, 66e à la WTA, tentera franchir l’obstacle de la jeune Slovaque de 21 ans, Viktoria Kuzmova (WTA 54). Les deux joueuses se sont affrontées à deux reprises l’an dernier avec une victoire sur dur à Budapest pour Alison Van Uytvanck (6-4, 6-2), en demi-finales sur la route de sa victoire finale et une autre pour Kuzmova sur le gazon de Rosmalen (3-6, 7-6 (7/4), 6-2. C’est la sixième fois que Van Uytvanck va disputer l’US Open n’ayant encore jamais jusqu’ici réussi à passer le premier tour.

Les deux Belges pourraient être rejointes par Kirsten Flipkens qui s’est hissée au 3e et dernier tour des qualifications jeudi à New York. La Campinoise, 33 ans, 109e joueuse mondiale, a battu la Serbe Jovana Jaksic (WTA 244) 6-2, 6-0.

Kirsten Flipkens, 5e tête de série des qualifications, affrontera pour une place dans le tableau final la Suédoise Johanna Larsson (WTA 172).

Le tirage effectué jeudi à New York a réservé un duel entre l’Américaine Serena Williams qui, dans sa quête d’un 24e titre du Grand Chelem record, va se heurter dès le 1er tour à la Russe Maria Sharapova, elle aussi ex-N.1 mondiale et lauréate à Flushing Meadows.

La cadette des sœurs Williams, désormais 8e mondiale, visera à 37 ans son 7e titre à l’US Open. Elle mène 19 victoires à 2 dans ses duels avec Sharapova, aujourd’hui 87e au classement WTA.

Finaliste à Wimbledon en juillet et à Flushing Meadows l’an dernier, Serena Williams espère égaler à domicile le record de 24 titres du Grand Chelem détenu par Margaret Court.

Serena Williams s’est imposée à l’US Open en 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 et 2014, tandis que Sharapova, 32 ans, l’a remporté en 2006.