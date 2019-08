Les traditions et le folklore toujours au coeur des Fêtes de Wallonie à Namur

Le Comité Central de Wallonie (CCW), la Ville de Namur et le Collège des comités de quartiers namurois (CCQN) ont dévoilé jeudi le programme complet des Fêtes de Wallonie, qui se dérouleront du 7 au 16 septembre dans la capitale wallonne. Outre quelques 300 concerts, l'événement fera toujours la part belle aux traditions et au folklore.

Le coup d'envoi des "Wallos" sera donné le samedi 7 septembre à 11h00 lors de la remise des clés par le bourgmestre aux présidents de quartiers. Celle-ci sera suivie du lever des couleurs wallonnes devant l'hôtel de ville, initiée en 2018.

L'un des autres des moments forts sera l'hommage rendu à François Bovesse, fondateur du CCW. Celui-ci aura lieu le lundi 9 septembre dans les jardins du palais provincial, où se trouve la plaque commémorative qui lui est dédiée.

Le dimanche 15 septembre, ce sont les échasseurs namurois qui, dès 14h00, entreront dans l'arène de la place Saint-Aubain pour se livrer au traditionnel combat de l'Echasse d'or.

Le programme est complété par d'autres rendez-vous typiques comme la remise de la Gaillarde d'argent, les Walloniades ou la cérémonie du souvenir. Comme à l'accoutumée, c'est enfin la messe en wallon qui clôturera les festivités le lundi 16 septembre, suivie de l'enterrement de l'Arsouille.

Parallèlement, il faut noter que l'invité d'honneur des Fêtes de Wallonie sera cette année le Luxembourg.

Le feu d'artifice du samedi 14 septembre sera ainsi à dominantes bleu-blanc-rouge. Des groupes luxembourgeois se produiront également et le pays aura un espace dédié dans le Village des saveurs.

Le CCQN exposera aussi place de l'Ange et dans les différents quartiers des témoignages et photos d'époque afin de commémorer le 75e anniversaire de la libération de Namur (6 septembre 1944) et du tragique bombardement survenu quelques semaines auparavant.