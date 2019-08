US Open: Kirsten Flipkens au dernier tour des qualifications

Kirsten Flipkens s’est hissé au 3e et dernier tour des qualifications de l’US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, jeudi à New York.

La Campinoise de 33 ans, 109e joueuse mondiale, a battu la Serbe Jovana Jaksic (WTA 244) 6-2, 6-0 en 58 minutes de jeu.

Kirsten Flipkens, 5e tête de série des qualifications, affrontera pour une place dans le tableau final soit la Suédoise Johanna Larsson (WTA 172) soit la Japonaise Nao Hibino (WTA 144).

Flipkens a participé dix fois à l’US Open avec comme meilleur résultat un 16e de finale en 2009.