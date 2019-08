Arrestation de deux dealers à Estaimpuis

Un homme et une femme, suspectés de trafic de stupéfiants, ont été interpellés le 12 août dernier à Estaimpuis, entre Tournai et Mouscron (Hainaut), annonce le parquet de Tournai-Mons jeudi. Les individus ont été placés sous mandat d’arrêt et écroués.

«Les deux suspects ont été entendus par une juge d’instruction et placés sous mandat d’arrêt pour infraction à la loi sur les stupéfiants. La dame, domiciliée à Lokeren, est âgée de 27 ans. C’est elle qui transportait les stupéfiants. La drogue venait des Pays-Bas. L’homme, âgé de 34 ans, est domicilié à Roubaix, dans le Nord de la France. Il était chargé de récupérer les stupéfiants, puis de les écouler. Les deux inculpés ont été pris en flagrant délit, lors de l’échange», expliquait jeudi en fin d’après-midi Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai-Mons.

L’interpellation a été opérée par les policiers de la zone du Val d’Escaut le lundi 12 août mais elle n’a été dévoilée que dix jours plus tard pour des raisons liées à l’enquête. Les interpellations se sont déroulées sur la voie publique, à la rue de la Bouteillerie à Estaimpuis. Ces interpellations faisaient suite à plusieurs plaintes de riverains concernant des agissements suspects entre des véhicules immatriculés en Belgique et en France. Les conducteurs procédaient à des échanges d’objets de coffre à coffre. Lors de l’opération la police a ainsi pu mettre la main sur 1,6 kg de marijuana et une somme de plus de 7 000 euros en cash. Les deux véhicules en cause ont aussi été saisis.