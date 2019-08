Pierrot quitte Mouscron pour Guingamp (L2)

L’attaquant haïtien quitte l’Excel pour la Ligue 2 française.

Pas vraiment dans les plans de Bernd Hollerbach en ce début de saison, Frantzdy Pierrot quitte Mouscron. L’attaquant haïtien s’est engagé pour quatre saisons avec Guingamp, formation de Ligue 2 française.

En grande forme lors de la dernière Gold Cup, où il a inscrit deux buts en quatre matches avec la sélection haïtienne, Pierrot a débuté la préparation des Hurlus avec du retard et n’a donc pas eu sa chance lors des quatre premières rencontres de championnat. Du moins, dans le onze de base, puisqu’il a tout de même joué des bribes de matches, pour un total de 33 minutes.

Transfert autour d’un million d’euros

Arrivé au Canonnier en juillet 2018, l’attaquant de 24 ans a prouvé sous la vareuse mouscronnoise avoir des qualités intéressantes dos au but et être un grand travailleur. Sa maladresse à la finition l’a par contre desservi. Il a d’ailleurs dû attendre son sixième match pour trouver, pour la première fois, le chemin des filets. Au final, en quarante apparitions sous le maillot de l’Excel, Pierrot a inscrit neuf buts, en plus des quatre passes décisives délivrées.

Notons enfin que le montant de la transaction avoisinerait le million d’euros. Pas mal pour un joueur arrivé gratuitement…