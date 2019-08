Anuna De Wever et Adélaïde Charlier iront en voilier jusqu’au Chili pour la COP 25

Les jeunes Belges Anuna De Wever et Adélaïde Charlier se rendront en voilier au Chili pour participer à la conférence des Nations unies sur le changement climatique qui s’y tiendra en décembre, ont annoncé jeudi «Youth for Climate» et «Sail to the COP».

Une trentaine de jeunes Européens embarqueront le 2 octobre à bord du Regina Maris pour environ sept semaines de voyage. Ils partiront de Schevingen aux Pays-Bas et navigueront ensuite jusqu’à Rio de Janeiro, au Brésil. De là, ils prendront le bus jusqu’à Santiago, au Chili.

Parmi ces jeunes, figureront Anuna De Wever et Adélaïde Charlier, deux figures de proue du mouvement Youth for Climate, à l’origine des grèves de l’école pour le climat en Belgique. Les autres participants sont des étudiants et des jeunes dont le travail est en lien avec la protection de l’environnement. Tous ont rejoint le projet «Sail to the COP», une initiative lancée à Amsterdam pour «sensibiliser le public à la nécessité de modifier les déplacements et d’exiger que les déplacements durables deviennent disponibles, abordables et plus attrayants».

«Le groupe de jeunes ne prétend pas que le voilier est une alternative aux déplacements intercontinentaux, mais par cette action, ils souhaitent attirer l’attention sur la nécessité de repenser les déplacements en avion de plus en plus nombreux. Ils profiteront du voyage pour réfléchir à des mesures pour faciliter la transition vers des modes de déplacement plus équitables et durables tels que le train, le vélo, le bus ou le bateau», précisent dans un communiqué «Youth for Climate» et «Sail to the COP».

Le projet a été inspiré par Greta Thunberg, la Suédoise à l’origine du mouvement mondial de grève de l’école, qui est partie mi-août en voilier pour New York où elle doit assister le 23 septembre à un sommet de l’ONU sur le climat. Greta Thunberg est également attendue à Santiago du Chili pour la COP 25, programmée du 2 au 13 décembre.