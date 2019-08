Un match entre La Louvière et la sélection palestinienne reporté au 9 octobre

Le match amical entre l’UR La Louvière-Centre et la sélection palestinienne programmé à La Louvière le 28 août est reporté au 9 octobre, a annoncé le club louviérois via ses médias sociaux. En cause: des problèmes de visas pour l’équipe palestinienne.

Des raisons administratives ont contraint le club de football de La Louvière-Centre à annoncer le report d’un match contre la sélection palestinienne, prévu le mercredi le 28 août, au 9 octobre à 20h30.à La Louvière. Les instances du club hainuyer ont indiqué, sans autre explication, que la sélection palestinienne a rencontré des difficultés pour disposer de ses visas pour le match du 28 août.

Le club louviérois a indiqué que les billets d’entrée déjà achetés restent valables pour le 9 octobre. Les billets peuvent toutefois être remboursés en cas d’indisponibilité de leur titulaire.