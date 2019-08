E411/A4: fermeture de l’échangeur n° 11 «Gembloux/Jodoigne» dès le 26 août

L’échangeur n°11 «Gembloux/Jodoigne» sera fermé à partir de lundi dans le cadre de la phase 2 du chantier de réhabilitation du revêtement de l’autoroute E411/A4 entre Louvranges (sortie n°8) et Thorembais-Saint-Trond (sortie n°11) en direction de Namur.

Cette seconde phase du chantier qui concerne le tronçon entre Nil-Saint-Vincent et Thorembais-Saint-Trond sur une distance de 8 km permettra de réaliser l’élargissement de deux giratoires de l’échangeur n°11 «Gembloux/Jodoigne» et de mettre à deux voies la bretelle de sortie de ce même échangeur en venant de Bruxelles, précise la Sofico dans un communiqué.

Concrètement, les bretelles de sortie de l’échangeur n° 11 «Gembloux/Jodoigne» seront fermées vers Namur et Bruxelles entre le 26 août et le 6 septembre. La circulation se fera en alternance via des feux de signalisation sur la N29 à hauteur du chantier.

Lors des fermetures de bretelles, des déviations seront mises en place via l’échangeur n° 10 «Walhain», souligne la Sofico.

La réalisation de ces deux giratoires devrait être terminée pour la mi-septembre. La phase 1 du chantier entre Louvranges et Nil-Saint-Vincent s’était terminée début juillet. L’ensemble du chantier représente un coût de 5,98 millions d’euros hors TVA.