VIDÉO | Un bébé dans le fauteuil du président du Parlement néo-zélandais

La photo du président du Parlement néo-zélandais, Trevor Mallard, avec un bébé dans les bras en pleine séance fait le tour des réseaux sociaux.

L’image est insolite: un bébé âgé d’un mois seulement s’est invité dans le fauteuil du président du Parlement néo-zélandais.

Alors qu’il présidait les débats, Trevor Mallard a en effet accepté de s’occuper du bambin d’un député travailliste afin de permettre à ce dernier de prendre la parole en toute sérénité.

Partagées par le président du Parlement lui-même, les photos de ce moment insolite font le tour du monde.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA