La hurdleuse Axelle Dauwens raccroche ses spikes

Axelle Dauwens met un terme à sa carrière d’athlète de haut niveau. C’est ce que le site spécialisé Atletieknieuws a indiqué jeudi.

La hurdleuse, 28 ans, a pris part à trois Championnats d’Europe, deux Mondiaux et les Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro.

Spécialiste du 400 mètres, où elle a décroché six titres de championne de Belgique, Dauwens a connu le sommet de sa carrière en 2014 et 2015. Elle s’était classée septième de l’Euro 2014 à Zürich avant de signer son meilleur chrono quelques semaines plus tard, au Mémorial Van Damme (55.56). Un an plus tard, elle atteignait le Top 12, mais pas la finale, aux Mondiaux de Moscou. En 2016, elle n’avait pas réussi à franchir le cap des séries aux Jeux Olympiques. Il s’agit de son dernier championnat international.

Après les Jeux, Dauwens était partie au Danemark pour s’entraîner avec le célèbre coach Mikkel Larsen. Cela n’a pas été couronné de succès. Revenue en Belgique, à Gand, elle a subi plusieurs blessures.