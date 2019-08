Bagages bloqués à Brussels Airport: Test Achats aide à l’indemnisation des passagers

Test Achats a pris en main le dossier des bagages bloqués à Zaventem début du mois, afin d’aider les voyageurs à être indemnisé.

L’association de défense des consommateurs Test Achats a annoncé jeudi avoir pris trois initiatives afin d’aider les passagers dont les bagages ont été bloqués le samedi 3 août dernier à l’aéroport de Zaventem – à la suite de problèmes techniques – à obtenir une indemnisation. Celle-ci ayant été refusée tant par les compagnies aériennes que par Brussels Airport, l’exploitant de l’aéroport national.

«Vu le nombre de dossiers affluant chaque jour chez Test Achats depuis cette crise, il a été décidé d’écrire à Brussels Airport qui a entre-temps répondu n’avoir aucune responsabilité et soulignant ses investissements d’infrastructure, d’écrire aux différentes compagnies aériennes pour leur demander de proposer une indemnisation. Test Achats s’étonne d’ailleurs que celles-ci n’aient entamé aucune démarche vis-à-vis de l’aéroport en faveur de leurs clients, qu’elles sont censées servir au mieux et d’ouvrir sa ligne (le 02/542.33.33) à toutes les personnes concernées susceptibles de réclamer un dédommagement et un remboursement des frais encourus à la suite de cet incident», a indiqué Test Achats dans un communiqué.

L’association souligne que la plupart des passagers concernés n’ont reçu que des excuses ou de vaines promesses sans lendemain, mais à l’une ou l’autre exception près, pas d’indemnisation.

Elle estime aussi que la force majeure invoquée par les compagnies aériennes «a bon dos».