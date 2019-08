VIDÉO | Les images de la dégradation rapide de l’épave du Titanic

Pour la première fois depuis 14 ans, des images de qualité dévoilent une épave du Titanic de plus en plus mal en point.

L’épave du Titanic est en train de disparaître peu à peu. C’est en tout cas ce qu’assurent plusieurs observateurs à la vue des images en haute définition enregistrées au début du mois d’août par l’équipe de Victor Vescovo, un explorateur américain.

Filmée à un peu plus de 600 km de la côte de Terre-Neuve par des caméras extrêmement puissantes - une première depuis 14 ans - l’épave, qui dort à 3.810 mètres de profondeur, est apparue dévorée par les bactéries et la corrosion saline.

Sa coque toujours plus endommagée et les quartiers du capitaine encore plus dégradés qu’à l’époque, l’épave du Titanic pourrait ainsi disparaître d’ici 20 ans, selon les estimations d’une société d’exploration sous-marine.

Pour rappel, cette épave avait été découverte en 1985, soit plus de 70 ans après que le paquebot se soit enfoncé dans l’océan après avoir heurté un iceberg dans la soirée du 14 au 15 avril 1912.