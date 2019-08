Euro 2019 de hockey - "Un succès mérité de l'Espagne", estime Judith Vandermeiren

(Belga) La déception était naturellement immense dans le clan belge après la courte mais logique défaite des Red Panthers 0-1 devant l'Espagne, mercredi soir dans leur 3e et dernier match de la phase de poules. Un revers lourd de conséquence puisqu'il prive les Belges d'une deuxième participation consécutive aux demi-finales de l'Euro féminin, et obligera sans doute également l'équipe de Niels Thijssen à se déplacer à l'étranger lors du prochain qualificatif olympique pour les JO de 2020.

"Un succès mérité de l'Espagne, pas seulement au vu de la première mi-temps, mais aussi sur l'ensemble de la partie", a reconnu Judith Vandermeiren. "Les Espagnoles ont été particulièrement agressives en première période. On a eu beaucoup de difficultés à sortir de défense, alors qu'en même temps nos lignes offensives ne sont pas parvenues à les mettre sous pression. Elles se sont montrées meilleures à tous niveaux, mais comme le marquoir indiquait toujours 0-0 au repos, rien n'était perdu. A partir du moment où l'on a encaissé, notre mental en a pris un coup. Même si l'on a réussi à mieux rentrer dans la partie, on n'est pas parvenu à inverser la tendance." Même en jouant à onze joueuses de champ sans gardienne, les Panthers n'ont pas réussi à inquiéter la défense espagnole en fin de match. "Lorsque l'on sort Aisling à cinq minutes du terme, l'on sait qu'il fallait jouer par les ailes, mais nous nous sommes enfermées dans l'axe en dribblant de manière trop individuelle. Etait-ce du stress ou de la fatigue, je ne sais pas mais on n'a pas suivi le plan établi. Il faudra en parler en équipe parce que d'ici quelques semaines il y aura le qualificatif pour les Jeux de Tokyo et si une telle situation devait se représenter il faudra trouver une solution et ne pas baisser la tête", a souligné la défenseuse centrale des Red Panthers.