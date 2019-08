Ligue des Champions - Le Dinamo Zagreb et l'Olympiakos prennent une option sur la phase de poules

(Belga) Vainqueurs respectivement de Rosenborg (2-0) et Krasnodar (4-0), le Dinamo Zagreb et l'Olympiakos ont tous les deux fait un grand pas vers la phase finale de la Ligue des Champions lors de la manche aller des barrages disputés ce mercredi soir.

Opposé aux Norvégiens de Rosenborg, le Dinamo Zagreb réalisait un début de match parfait et ouvrait la marque après huit minutes sur un penalty converti par Petkovic. Dans une rencontre équilibrée, les Croates se montraient plus efficaces que leur adversaire en doublant la mise via Orsic (28e). Rosenborg se montrait plus dangereux après la pause mais ne parvenait pas à planter ce petit but à l'extérieur. Le Dinamo partira donc en Norvège pour le match retour avec deux buts d'avance. Face à Krasnodar, l'Olympiakos a presque enteriné sa qualification pour la phase de poules. Dominateurs, les Grecs prenaient logiquement les commandes de la partie via Guerrero à la demi-heure. En deuxième période, l'Olympiakos devait attendre le dernier quart d'heure et un doublé de Randjelovic (78e et 85e) et un but de Podence pour fixer le score à 4-0. De quoi s'offrir un avantage confortable avant le match retour. Dans la dernière rencontre de la soirée, les Young Boys Berne et l'Etoile Rouge n'ont pas réussi à se départager avant le match retour. Pourtant, ce sont bel et bien les Suisses qui ouvraient la marque via Assale (7e). La réaction serbe ne se faisait pas attendre. Dix minutes plus tard, Degenek remettait les deux équipes à égalité. Après la pause, il ne fallait que 50 secondes à l'Etoile Rouge pour prendre les commandes via Garcia (46e). Hoarau, sur penalty, rétablissait l'égalité à un quart d'heure du terme. Les matches retour de ces trois rencontres se disputeront le mardi 27 août. (Belga)