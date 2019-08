PHOTOS & VIDÉOS | L’Amazonie en proie à d’importants feux de forêt

Depuis deux semaines, d’importants feux consument une nouvelle fois de vastes parties de la forêt Amazonienne, principalement du côté du Brésil, où le président Bolsonaro pointe la responsabilité des ONG.

Les feux de forêt ont augmenté de 83% depuis le début de cette année au Brésil par rapport à l’ensemble de 2018, a annoncé mardi un institut officiel. La hausse a été particulièrement alarmante dans les États occupés en totalité ou partiellement par la forêt amazonienne, comme celui du Mato Grosso (centre-ouest), avec 13.682 départs de feu, soit une hausse de 87% par rapport à toute l’année 2018.

Entre janvier et août, 72.843 départs de feu ont été enregistrés dans le pays, contre 39.759 sur la totalité de l’année 2018, selon des chiffres de l’Institut national de recherche spatiale (INPE) qui observe notamment l’évolution de la forêt au Brésil.

Cette augmentation fait suite à deux années consécutives de baisse et il s’agit d’un plus haut depuis 2013, selon l’INPE qui utilise des données par satellite actualisées en temps réel.

«Ce à quoi nous assistons est la conséquence de l’augmentation de la déforestation révélée par les chiffres récents», analyse Ricardo Mello, du programme Amazonie du Fond Mondial pour la Nature-Brésil.

Selon l’INPE, la déforestation en juillet a été quasiment quatre fois supérieure au même mois de 2018.

Ces chiffres ont été remis en cause par le président d’extrême droite, Jair Bolsonaro, féroce critique des politiques de protection de l’environnement, qui a limogé Ricardo Galvao, son président, l’accusant de mentir et de nuire à l’image du Brésil.

Les réseaux sociaux en alerte

Il n’était pas possible d’évaluer mercredi l’ampleur des superficies affectées par des feux de forêt en Amazonie, tandis que circulaient des vidéos sur les réseaux sociaux montrant des pans entiers de forêt dévorés par des rideaux de flammes.

Plusieurs hashtags, notamment #PrayForAmazonas, ont ainsi été créés sur la toile, afin de rendre compte de ce qui se trame actuellement dans cette partie du monde.

a reminder that the amazon forest has been on fire for 3 weeks now and because of the lack of media coverage people don’t know about it. this is one of most important ecosystems on earth #PrayforAmazonas

pic.twitter.com/QZA5bM67RZ