«Le Roi Lion», deuxième plus gros succès en salles en Belgique après «Titanic»

Le Roi Lion marche fort dans nos salles. © Disney Enterprises, Inc.

Depuis sa sortie, le long-métrage a attiré en un mois plus de 1 240 500 spectateurs dans les cinémas belges (contre 3 millions en 1998 pour «Titanic») et engrangé un chiffre d’affaires provisoire de plus de 11,33 millions d’euros.

Le remake en live-action du dessin animé «Le Roi Lion» est le deuxième plus gros succès en salles en Belgique après «Titanic», a fait savoir mercredi The Walt Disney Company (Benelux).

Cette tendance est confirmée par Kinepolis. Selon le groupe, «Le Roi Lion» est le deuxième film le plus vu de ces cinq dernières années, après «Star Wars: Le Réveil de la Force» en 2015. Etant donné que le film de Disney est toujours en salles, Kinepolis s’attend à ce que «Le Roi Lion» coiffe au poteau le septième épisode de la saga Star Wars.