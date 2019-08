Des robots humanoïdes assisteront bientôt les clients de magasins spécialisés

Onze assistants humanoïdes seront utilisés en Belgique dans des magasins des chaînes Auva et Computer Checkpoint où ils viendront en aide aux clients et au personnel. Il s’agit d’une première en Europe, selon les enseignes spécialisées dans les matériels d’informatique et de télécoms.

Les robots pourront conseiller certains produits aux clients, leur fournir des informations complémentaires ou les guider dans les magasins. Ils peuvent se déplacer de manière autonome. Leur programme informatique des robots, de fabrication chinoise, est fourni par la société ostendaise ZoraBots.

Les humanoïdes aideront également le personnel d’Auva et Computer Checkpoint, selon les CEO des deux enseignes, Raf Coomans (Auva) et Edy Van Acker (Computer Checkpoint).

Cette première belge et européenne est le fruit d’une collaboration belgo-chinoise. Une délégation de l’ambassade de Chine et de la Mission chinoise auprès de l’Union européenne était d’ailleurs présente pour le lancement de l’expérience dans le magasin Auva de Hasselt avant que cela soit le tour du magasin Computer Checkpoint de Gand, ce mercredi après-midi.