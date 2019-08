Newcastle recrute un défenseur de la D6 française

Le transfert de Ludwig Francillette est sans doute l’un des plus inattendus de ce mercato. Et pour cause, le défenseur évoluait encore en D6 française la saison dernière.

La nouvelle recrue de Newcastle fait beaucoup parler d’elle depuis l’officialisation de son arrivée, ce mardi. C’est que Ludwig Francillette (20 ans) n’a jamais évolué au niveau professionnel jusqu’à présent.

D’origine guadeloupéenne, le défenseur évoluait encore en Régional 1 (l’équivalent de la D6 française, NDLR) il y a quelques mois, pour le compte de l’AS Quetigny.

Bien que la durée de son contrat anglais n’ait pas été précisée, Ludwig Francillette, qui est passé dans les catégories d’âge des moins de 17 et 18 ans au Dijon Football Côte-d’Or, devrait d’abord évoluer avec les moins de 23 ans chez les «Magpies».