Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Date de péremption pour les ordonnances, chute libre pour enfants hospitalisés, Canadienne chez les Red Panthers, séchoir à foin innovant... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mercredi 21 août.

1 Une date de péremption pour les ordonnances

Les prescriptions illimitées dans le temps, c’est bientôt fini. Actuellement, seul le remboursement est limité dans le temps. Par contre, le pharmacien peut continuer de vous délivrer le médicament, sans remboursement, ad vitam aeternam. À partir du 1er novembre, ça change: la validité ne sera plus que de trois mois.

+ À DÉCOUVRIR ICI

2 La Belgique, deuxième exportatrice mondiale de bananes

Au cours des 5 dernières années, la Belgique s’est classée 2e importatrice mondiale de bananes bio derrière les États-Unis. Anvers et des aéroports voient ainsi transiter des tonnes de bananes vertes chaque semaine mais celles-ci sont menacées par la fusariose.

+ À DÉCOUVRIR ICI

3 UCLouvain: 600 nouveaux étudiants sont déjà en train de bosser

Depuis lundi, environ600 futurs étudiants de l’UCLouvain suivent des cours préparatoires, afin d’éviter le grand saut dans l’inconnu. Ces séances ont commencé lundi et se termineront le 30 août. «Les futurs étudiants sont rassurés, car ils ne partent plus vers l’inconnu.»

+ À DÉCOUVRIR ICI

4 Les «bâtisseurs de sourires» égayent la vie des migrants à Fedasil

Cela fera bientôt trois semaines que douze jeunes venus de toute l’Europe ne ménagent pas leurs efforts au centre d’accueil Fedasil de Rixensart. Au programme de leur double mission, des activités accessibles aux 170 personnes (dont 90 enfants âgés de 0 à 18 ans) prises en charge par le centre mais aussi des travaux d’embellissement du cadre de vie.

+ À DÉCOUVRIR ICI

5 Chiens saisis: Sarah Barzotti conteste toute maltraitance

Après la saisie de ses chiens relayée dans nos éditions le 13 août dernier, la fille du chanteur Claude Barzotti a tenu à réagir: «Si nous avons payé à plusieurs reprises des amendes au motif que nos chiens s’étaient échappés, par contre, nous n’avons fait l’objet d’aucune poursuite pénale pour des faits de maltraitance et/ou d’abandon.»

+ À DÉCOUVRIR ICI

6 Abi Raye, les larmes d’une Canadienne devenue Red Panther

Abigail Raye était internationale canadienne jusqu’en 2015. Aujourd’hui, elle joue pour la Belgique, avec émotion. «Quel honneur pour moi de faire partie de ce groupe, lance-t-elle, avant de fondre en larmes. Je suis désolée. Je ne pensais pas que j’allais craquer, mais, tout ça, c’est beaucoup d’émotions pour moi.»

+ À DÉCOUVRIR ICI

7 Une expérience de chute libre pour enfants hospitalisés

Une quarantaine d’enfants hospitalisés au CHR de la Citadelle ont pu vivre les sensations de la chute libre, à Bierset. Une expérience mémorable pour ces jeunes peu épargnés par la vie.

+ À DÉCOUVRIR ICI

8 L’univers electro de l’auteur du générique du «Jardin extraordinaire»

Jusque-là illustrateur sonore pour des émissions télé ou des documentaires, Thomas Delbart, de Beffe, vient de se lancer dans la musique electro. Le Rendeusien vient de sortir sa première chanson, intitulée «I’m running after you», sur les plateformes de streaming et sur You Tube.

+ À DÉCOUVRIR ICI

9 «The Pilgrim», un pub au look de sous-marin

Le pub «The Pilgrim» a complètement revu sa décoration pour offrir à son espace intérieur les apparences d’un navire submersible.

+ À DÉCOUVRIR ICI

10 Froidchapelle: un séchoir à foin innovant

À la ferme des Queuwys, l’automne ne signifie pas la fin de la saison des foins. C’est le moment choisi pour inaugurer un séchoir innovant et échanger avec les consom’acteurs. Le principe de ce séchoir est simple: récolter un fourrage préfané et le laisser sécher en grange par ventilation d’air chaud.

+ À DÉCOUVRIR ICI