Bpost répond à Test Achats et affirme que 97% des colis sont livrés en quelques heures

Bpost s’interroge sur la méthodologie mise en place par Test Achats.

L’entreprise postale belge serait-elle à la traîne dans la livraison des colis? Selon une enquête de Test Achats relayée mercredi par La Dernière Heure, bpost, si elle livre la majorité des paquets en Belgique, ne se situerait pas en tête du classement en termes de ponctualité de livraison. L’entreprise rétorque que selon les chiffres officiels, 98% des lettres et 97% des colis sont livrés en temps et en heure.

Entre janvier et juillet derniers, 98% des sept millions de lettres distribuées chaque jour par bpost sont arrivées à temps chez le client, indique la porte-parole Barbara Van Speybroeck. «Il s’agit de chiffres officiels, issus d’une agence externe et envoyés à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)», souligne-t-elle.

Depuis janvier 2019, une distinction est opérée entre les courriers prior (distribués le jour ouvrable suivant le dépôt) et non prior (distribués endéans les trois jours ouvrables suivant le dépôt). Les premiers sont arrivés en temps et en heure dans 98% des cas tandis que les seconds l’ont été dans 99,8% des cas, se targue-t-elle.

Du côté des colis – plus de 200.000 par jour en moyenne -, 97% ont été livrés quelques heures après avoir été reçus par bpost. La porte-parole souligne qu’un délai peut s’écouler entre la commande auprès d’un magasin en ligne et la réception du paquet par l’entreprise postale. «Il faut parfois un ou deux jours pour qu’il arrive jusque chez nous, il ne vient pas forcément de Belgique», précise-t-elle.

La porte-parole s’interroge sur la méthodologie de l’enquête de Test Achats, menée en janvier et février auprès de 2.100 Belges âgés de 24 à 75 ans et répartis dans quatorze grandes villes. «Nous n’avons pas reçu l’enquête», déplore-t-elle, se demandant quelles questions ont été posées aux répondants. Pour les colis par exemple, les sondés ont-ils dû se prononcer sur le délai de livraison par rapport à la promesse du magasin en ligne? Ou sur le laps de temps entre la réception par bpost du colis et sa livraison?, s’interroge Mme Van Speybroeck. Elle invite Test Achats à rencontrer l’entreprise pour discuter des résultats.