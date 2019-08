L’Italien Davide Ballerini rejoint Deceuninck-Quick Step

Le coureur italien va donc quitter l’équipe Astana en fin de saison.

L’Italien Davide Ballerini a signé pour deux saisons chez Deceuninck-Quick Step, a annoncé l’équipe belge du WorldTour. Ballerini, 24 ans, roule cette année pour Astana qu’il avait rejoint en provenance d’Androni Giocattoli où il avait entamé sa carrière professionnelle en 2017.

Il compte trois victoires à son palmarès avec le Memorial Marco Pantani, le Trofeo Matteotti et le prologue du Tour de Sibiu en Roumanie en 2018, auxquelles il faut ajouter un succès aux jeux Européens à Minsk cette année. Au profil de grimpeur, Ballerini s’est illustré à Tirreno-Adriatico en 2017 et au Tour de Californie cette année en revenant avec le maillot du meilleur grimpeur sur les épaules.

We are happy to announce the transfer of the strong and versatile @ballero_94, a rider whose love for the Classics and winning mentality make him a perfect fit in the Deceuninck - Quick-Step team: https://t.co/QXGqwLRL7t

Photo: Sigfrid Eggers pic.twitter.com/cHYEXMCQwM