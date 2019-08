Le pont Atlas, à l’entrée de Liège, fermé durant quatre jours

Le pont Atlas se trovue à la pointe de l’île d’Outremeuse, avec les tours de Droixhe d’un côté et le site de Coronmeuse de l’autre. En haut de l’image, la séparation entre la Meuse et le canal Albert. Google Street View

Le pont Atlas sera fermé durant quatre jours à partir de jeudi, en raison des travaux du tram. Des déviations sont mises en place.

Mieux vaut fermer complètement une voirie pour effectuer les travaux rapidement, plutôt que de maintenir une voie de circulation, au risque de faire durer les choses. Tel est le raisonnement qui a conduit les autorités à fermer complètement le pont Atlas – officiellement «pont de l’Atlas V» – de ce jeudi 22 août (à 20 h) au lundi 26 août (à 16 h).

Cette fermeture s’inscrit dans le cadre du chantier du tram. Il s’agit de placer des câbles en direction du futur dépôt du tram à Bressoux.

La fermeture du pont n’est pas anodine, puisqu’il se situe sur un axe d’entrée important, au nord de Liège. Le pont Atlas se situe au bout de l’E25, entre les tours de Droixhe et Coronmeuse, à la pointe d’Outremeuse et à deux pas du quai Saint-Léonard.

Des déviations seront instaurées, via le pont-barrage de l’île Monsin (lui-même en chantier) en sortant de Liège et via les quais de la Dérivation en direction de la ville.