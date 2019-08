Ligue des Champions - "On est en meilleure position qu'avant le match", se réjouit Mignolet

(Belga) Le Club Bruges s'est imposé 0-1 sur la pelouse du LASK, mardi, à Linz, en barrage aller de la Ligue des Champions. "On est en meilleure position qu'avant le match", a résumé au micro de RTL Sport le gardien brugeois Simon Mignolet.

"On savait avant le match que ce serait dur, contre une équipe très forte physiquement, qui met la pression", a expliqué le gardien. "Les cinq premières minutes, on a connu des difficultés. On marque ce penalty sur notre première occasion. Malgré la pression, Hans (Vanaken) était tranquille et a marqué. Puis la situation était meilleure pour nous. On pouvait jouer en contre. On a eu encore des occasions en deuxième période pour marquer le deuxième. 0-1 en déplacement, c'est un bon résultat, on se trouve en meilleure position qu'avant le match." Bruges a réalisé une excellente opération en vue du match retour, mais Mignolet ne se voit pas encore en phase de groupes de la Ligue des Champions. "On a vu que Linz c'était une bonne équipe, ce sera dur encore chez nous car ils n'ont rien à perdre, ils vont aller jusqu'au bout, tout donner pour marquer. C'est un bon résultat, mais tu ne peux pas penser que c'est fini", a conclu Mignolet.