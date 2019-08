Ligue des Champions - L'Ajax échappe à la défaite contre l'APOEL, Prague gagne à Cluj

(Belga) L'Ajax, demi-finaliste de la dernière édition, n'a pas fait mieux qu'un partage 0-0 sur la pelouse des Chypriotes de l'APOEL Nicosie mardi en barrage aller de Ligue des Champions.

Comme face au PAOK Salonique au tour précédent, les Néerlandais n'ont pas été convaincants. Malgré un bon début de match et une possession de balle largement à leur avantage, les Lanciers ont encore montré des carences, notamment dans l'entre-jeu où l'ancien Standardman Razvan Marin a été en difficulté. En deuxième période, l'APOEL Nicosie s'est d'ailleurs procuré plusieurs occasions franches et a failli corriger l'Ajax, protégé par la barre transversale sur une tentative d'Andrija Pavlovi. Les Amstellodamois ont terminé la rencontre en infériorité numérique suite à l'exclusion pour double carte jaune de leur arrière droit Noussair Mazraoui (80e). Cluj, vainqueur contre le Celtic Glasgow au tour précédent, s'est quant à lui laissé surprendre sur sa pelouse par le Slavia Prague. Le champion de Tchéquie a fait la différence à la 28e minute via une belle reprise de volée de Lukas Masopust. Cluj aurait pu égaliser en fin de rencontre mais Billel Omrani s'est loupé sur penalty (79e). Les matches retours de ces deux rencontres et de celle du Club de Bruges (vainqueur 0-1 contre Linz) sont prévus mercredi prochain. (Belga)