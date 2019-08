Euro 2019 de hockey - Messieurs - Le point final du groupe A (avec la Belgique) après la 3e journée de mardi

(Belga) Le point final du groupe A après les rencontres de la 3e journée de mardi aux championnats d'Europe de hockey messieurs qui se déroulent à Anvers du 16 au 25 août:

Groupe A: Déjà joués: Belgique - Espagne 5-0 Angleterre - Pays de Galles 2-2 Espagne - Pays de Galles 5-1 Angleterre - Belgique 0-2 . mardi: Angleterre - Espagne 2-2 (1-0) Belgique - Pays de Galles 6-0 (4-0) Classement J G N P Bp/Bc Pts 1. Belgique 3 3 0 0 13/0 9 2. Espagne 3 1 1 1 7/8 4 3. Angleterre 3 0 2 1 4/6 2 4. Pays de Galles 3 0 1 2 3/13 1 * Belgique et Espagne vont en demi-finales, Angleterre et Pays de Galles dans la poule C pour le maintien. .