Euro 2019 de hockey: les Red Lions battent 6-0 le Pays de Galles dans leur dernier match de poules

Les Red Lions, déjà assurés de la première place de leur poule et de leur partcipation au dernier carré, n’ont pas fait dans le détail, mardi à Anvers, pour leur 3e et dernier match du groupe A de l’Euro messieurs de hockey.

La Belgique, championne du monde en titre et N.2 mondiale, a en effet battu 6-0 (mi-temps: 4-0) les Pays de Galles (FIH-25), qui retrouve l’élite européenne après 20 ans d’absence. Les demi-finales du tournoi, jeudi soir, sont à présent fixées, avec Pays-Bas-Espagne, à 18h00, et Belgique-Allemagne déplacée à 20h30. La finale est elle programmée samedi dès 20h30.

Les hommes de Shane McLeod menaient 4-0 au repos après des buts d’Alexander Hendrickx sur pc (15e), Tom Boon (15e), Nicolas De Kerpel (25e) et Cédric Charlier (28e). Charlier à nouveau (35e) et le capitaine Thomas Briels ont fixé le score en 2e période (41e).

Au classement final du groupe A, la Belgique (9 pts) demeure invaincue, avec 13 goals marqués et 0 encaissé. Elle devance l’Espagne (4 pts), également qualifée pour les demies, tandis que l’Angleterre (2), 3e, et le Pays de Galles, 4e (1) sont versées dans la poule C pour le maintien.

Comme dans le dernier carré de l’Euro précédent en 2017 à Amsterdam, la Belgique sera opposée à l’Allemagne, 7e mondiale, pour une place en finale, jeudi sur le coup de 20h30. L’autre demie mettra aux prises les Pays-Bas (FIH-3), tenants du titre, à l’Espagne (FIH-9).