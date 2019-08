L'UR Namur vire déjà son coach

C'est une demi-surprise mais, la tension entre le staff et certains dirigeants a déjà conduit l'UR Namur et son coach à se séparer ce mardi soir, à la veille des trois coups du championnat de D2 amateurs.

L'élimination en coupe de Belgique dimanche contre Verlaine (1-2) aura été fatale à Vincent André. L'ex-coach de Tamines et Ransart, attiré à Namur dès avant la fin du championnat précédent qui avait vu les "Merles" décrocher le titre en D3, n'a pas résisté au courroux présidentiel. Solidaire avec son T1, Pierre Salme quitte également le club, lui aussi après avoir eu quelques mots avec la direction.

Ce n'est donc pas une surprise dès l'instant où les remarques sur le manque d'envie et sur la qualité du jeu de Namur avaient transpiré ces derniers jours dans les commentaires à l'encontre de l'équipe.Ex-coéquipier du président Graulus à Walcourt en promotion fin des années 1990, Vincent André n'a pas tenu plus longtemps qu'un bon mois. La place est libre et on attend déjà un certain Zoran Bojovic pour l'occuper.

