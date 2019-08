Meurtre, équipiers, Shaq, rugby et Federer: nos conseils lectures pour la rentrée sportive

À l’image du football qui reprend un peu partout en Europe, la rentrée s’annonce à nouveau très sportive. Vuelta, US Open, championnat du monde de basket-ball, Coupe du monde de rugby, Masters: voici quelques conseils de lecture pour profiter pleinement des prochains grands événements.

1 Cyclisme - Meurtre sur le Tour, champion du monde et coureurs de l’ombre

Dernier grand Tour de la saison, la Vuelta est l’occasion rêvée pour se plonger dans «La dernière étape» d’Alfred Azkabade. Taillé pour les après-midi sous le soleil ou les soirées au calme, avec un verre de vin à proximité, ce roman s’amuse des codes en vigueur dans le peloton. Un vrai policier avec un beau décor.

Envie d’autres choses? L’organisation des prochains championnats du monde, dans le Yorkshire, constitue l’occasion parfaite pour se replonger dans la biographie toute récente du triple champion du monde Peter Sagan (celle qu’il a signée à un fan durant une des étapes du Tour de France). Ou même de s’intéresser au quotidien des équipiers, ces cyclistes de l’ombre dont le seul but est de faire briller leur leader et qui sont si bien décrits par Grégory Nicolas.

Hugo Sport - Talent Sport

«La dernière étape», Hugo Sport

«Mon monde», Talent Sport

«Équipiers», Hugo Sport

2 Basket-ball - Le Shaq, roi des parquets (et des cœurs)

Parmi les piliers de la «Dream Team» américaine de 1994 (championnat du monde) et 1996 (Jeux olympiques), Shaquille O’Neal fait non seulement partie des basketteurs les plus talentueux de sa génération mais il en est certainement un des plus charismatiques. C’est que le bonhomme, du haut de ses 2,16 m et de ses 147 kg, ne cesse de surprendre ses fans par ses choix - il est policier de réserve - et ses passions - il chante à ses heures perdues. Autant de facettes différentes de sa vie qu’il raconte dans une autobiographie passionnante et étonnante.

«Shaq sans filtre», Talent Sport

3 Le rugby qui passionne, le rugby qui tue

Alors que la Coupe du monde de rugby débute dans un mois au Japon, zoom sur deux facettes de cette discipline encore trop méconnue en Belgique: sa tactique complexe d’une part, et sa dangerosité d’autre part. Sans raccourcis mais pas sans intérêt.

Marabout - Solar

«Comment décrypter un match de rugby», Marabout

«Ce rugby qui tue», Solar

4 Federer, l’homme de tous les records

Avec l’US Open et le Masters qui se profilent à l’horizon, Roger Federer pourrait bien rentrer un peu plus encore dans l’histoire du tennis moderne en ajoutant de nouvelles lignes à son palmarès déjà bien fourni. Une carrière tellement folle qu’elle fait l’objet de plusieurs biographies dont la dernière, «Portrait d’une légende» (04/10), compile les moments forts.

«Federer: portrait d’une légende», Éditions de l’Imprévu