Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 21 août

Des pom-pom girls sexagénaires, un manoir abandonné, des sœurs fusionnelles, une chasse au loup et un chien qui se réincarne: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 7 août. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Poms

Comédie de Zara Hayes. Avec Diane Keaton, Jacki Weaver et Pam Grier. Durée: 1 h 31.

Ce que ça raconte

Des copines retraitées décident de monter leur troupe de pom-pom girls pour faire le grand écart, comme quand elles avaient vingt ans.

Ce qu’on en pense

Comédie à l’humour pas toujours très recherché sauvée par la bonne humeur communicative de ces acrobates du troisième âge.

La critique complète

Scary Stories

Film d’horreur d’André Øvredal. Avec Zoe Margaret Colletti, Michael Garza et Gabriel Rush. Durée: 1 h 48

Ce que ça raconte

1968, une petite bourgade des États-Unis. Une légende urbaine, et un livre maléfique qui permettrait à vos pires cauchemars de prendre vie. Une bande de jeunes s’apprête à vérifier si tout cela est vrai…

Ce qu’on en pense

À rebrousse-poil de tous les films d’horreur actuels, Scary Stories ne joue pas la carte opportuniste du high concept. On prend son temps et on laisse infuser le parfum de nostalgie, juste avant de se ramasser une volée de cauchemars à la pelle! Joli!

La critique complète

Ma famille et le loup

Comédie dramatique d’Adriàn Garcia. Avec Carmen Maura, Pierre Rochefort et Bruno Salomone. Durée: 1 h 20.

Ce que ça raconte

En vacances chez leur grand-mère, des cousins paniquent quand elle leur annonce que le loup ne va pas tarder à venir la chercher pour toujours.

Ce qu’on en pense

Ce film d’aventure familial aux allures de conte initiatique mélange harmonieusement dessin animé et prises de vues réelles.

La critique complète

La Quietud

Drame de Pablo Trapero avec Bérénice Bejo, Martina Gusman et Joaquín Furriel. Durée: 1 h 57 min

Ce que ça raconte

Deux sœurs – dont la ressemblance et le lien sont troublants – se retrouvent au chevet de leur père malade, dans le domaine familial en Argentine.

Ce qu’on en pense

Une fois grattée la couche superficielle, le film se révèle plus profond qu’il n’y paraît et il faut bien lui reconnaître un effet extrêmement troublant.

La critique complète

Mes autres vies de chien

Comédie dramatique de Gail Mancuso. Avec Dennis Quaid et Kathryn Prescott. Durée: 1 h 48.

Ce que ça raconte

Le chien Bailey n’a pas fini de prendre soin de la famille de son maître Ethan. Même s’il doit se réincarner à l’infini, il protégera comme un bon toutou sa petite fille, la jeune CJ.

Ce qu’on en pense

Un film qui prend un chien qui pense comme héros, ce n’est jamais bon signe. Comme prévu, on passe en revue tous les points de la guimauve baveuse.

La critique complète