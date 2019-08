La CGSP réclame des mesures concrètes pour le centre de santé Arthur Nazé à Colfontaine

La CGSP demande que des actions concrètes soient entreprises au centre de santé Arthur Nazé à Colfontaine. Selon le syndicat, l’institution est à l’abandon et son agrément pourrait être menacé.

La CGSP dénonce depuis plusieurs mois l’état de délabrement et d’insalubrité du bâtiment qui doit accueillir les enfants au centre de santé, notamment pour les visites médicales. Pour le syndicat, les conditions d’accueil et de travail du personnel sont inacceptables à cause, notamment, de la vétusté de l’infrastructure. La CGSP avait également tiré la sonnette d’alarme quant au personnel et à la situation financière du centre intercommunal de Quaregnon et Colfontaine.

«La situation s’est aggravée, puisque les comptes de l’intercommunale n’ont toujours pas été clôturés», déplore le syndicat dans un communiqué. «Les actions demandées par l’ONE sont restées lettre morte et le cahier des charges pour l’étude de stabilité du bâtiment, annoncé par le bourgmestre de Colfontaine, n’est toujours pas élaboré.»

La CGSP souligne encore que «le courrier adressé par l’ONE est pourtant très clair». «L’état des locaux du PSE (promotion de la santé à l’école) de Colfontaine remet en question l’agrément de ce service. En d’autres mots, si d’ici la prochaine rentrée scolaire rien n’est fait, il n’y aura plus de subsides de l’ONE pour la promotion de la santé à l’école pour les enfants de Colfontaine, Quaregnon et d’Hensies.»

Le syndicat demande qu’un conseil d’administration soit convoqué en urgence et que des actions soient entreprises pour maintenir l’agrément et les subsides. Il réclame également que des garanties soient données quant aux dispositions légales et sociales pour les membres du personnel, et que la direction actuelle soit démise de ses fonctions.