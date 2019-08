Incendie à Schaerbeek: de l’amiante dans la toiture, les enfants ne doivent pas jouer dehors

Suite à l’incendie qui a eu lieu à Schaerbeek ce mardi matin, la commune de Schaerbeek a établi un périmètre et demande de ne pas laisser les enfants jouer dans les jardins aujourd’hui et demain.

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés mardi matin vers 10h00 pour un incendie dans une carrosserie située chaussée de Louvain à Schaerbeek. Si le feu est désormais maîtrisé et pratiquement éteint, la commune a mis en place un périmètre et demande aux habitants de rester chez eux et de fermer les portes et fenêtres. Les enfants ne doivent pas jouer dehors aujourd’hui.

Si l’origine du feu n’a pas encore été déterminée, c’est la toiture qui poserait problème. Il s’agit d’une toiture en tôle ondulée type Eternit et donc, avec de l’amiante, précisent nos confrères de la RTBF. C’est pour cette raison qu’un périmètre a été décidé préventivement. «La fumée dégagée par l’incendie contenait des fines poussières potentiellement toxiques», précisent les services communaux.

Par mesure de précaution, le marché Dailly/Chazal a été évacué et un périmètre de sécurité a été installé autour du lieu de l’incident pour les besoins de l’enquête. La cause de l’incendie n’est pas encore déterminée.

L’administration communale conseille aux personnes présentes ou résidentes dans le périmètre de sécurité de:

- Nettoyer la semelle de leurs chaussures à l’eau avant de rentrer dans une maison. À défaut, ne pas rentrer dans les maisons avec leurs chaussures. - Ne pas laisser les enfants jouer dans les jardins aujourd’hui et demain. - Nettoyer toutes les terrasses et les objets qui s’y trouvent à l’eau.

Par ailleurs, la commune demande aux habitants de se manifester s’ils trouvent dans les jardins, les cours ou les terrasses des débris de l’incendie ou des pièces de toitures (de type «Eternit») et de ne surtout pas y toucher. Il faut prendre contact avec la commune au 02/244 75 11 (8H - 16H30 du lundi au vendredi) pour transmettre vos coordonnées.