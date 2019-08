VIDÉOS | Un doublé de Michy Batshuayi contre Liverpool... en U23

Aligné avec les U23 de Chelsea, Michy Batshuayi s’est illustré hier soir en inscrivant un doublé contre Liverpool.

Non repris contre Leicester, Michy Batshuayi a été aligné avec les U23 de Chelsea contre Liverpool, ce lundi, afin d’engranger du rythme de match.

Sous le regard de son entraîneur Frank Lampard, qui ne compte actuellement pas trop sur lui pour animer l’attaque de Chelsea, le Diable rouge a inscrit un doublé, contribuant à la victoire 3-0 des jeunes «Blues».

he's at it again! @mbatshuayi grabs a second to make it 2-0 vs Liverpool. #CFCDev pic.twitter.com/FcMHxRXb32