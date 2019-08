Pas de Rallye d’Allemagne pour Kris Princen, sorti de la route aux essais lundi

Kris Princen et son co-pilote Peter Kaspers ne pourront pas disputer le Rallye d’Allemagne, 10e des 15 épreuves du championnat du monde WRC de jeudi à dimanche.

Lundi matin en effet, Kris Princen et Peter Kaspers ont heurté une borne en béton lors d’une séance d’essai de ce Grand Prix d’Allemagne auquel il devait prendre part avec J-Motorsport. Après une visite à l’hôpital, Kris Princen a reçu le feu vert pour disputer le rallye, mais sa voiture présente trop de dégâts, surtout en ce qui concerne son châssis, que pour pouvoir être réparée avant jeudi.

J-Motorsport avait en effet loué une Citroën DS3 WRC pour permettre à Kris Princen de rouler au Rallye d’Allemagne.

Outre Thierry Neuville (Hyundai), Pieter-Jan Michiel Cracco (Skoda Fabia R5), Pieter Tsjoen (Skoda Fabia R5), Guillaume de Mevius (Citroën C3 R5) et Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5) sont au départ de ce Rallye d’Allemagne de jeudi à dimanche à Bostalsee.

Pieter-Jan Michiel Cracco devait rouler avec son père, Philip, qui a renoncé pour des raisons privées. C’est Jasper Vermeulen qui prendra sa place comme co-pilote. Cracco, 25 ans, pilotera une Skoda Fabia R5 sortie des ateliers BMA et cherchera à gagner en expérience sur les difficiles routes allemandes. L’objectif sera d’aller au bout du quatrième rallye de sa carrière et le troisième en Allemagne. Son premier rendez-vous au plus haut niveau s’était soldé par une 30e place au Rallye du Portugal en 2013. En 2013 et 2014, il n’avait pas terminé le Rallye d’Allemagne.