Charleroi-FC Bruges décalé: les Zèbres prêts à se plier «aux intérêts supérieurs du football belge»

Bien qu’il soit toujours frustré par la décision de la Pro League de décaler son prochain match de championnat contre le FC Bruges, le Sporting Charleroi ne devrait toutefois pas aller en appel.

Les Zèbres ne cessent de grincer des dents depuis l’annonce, hier après-midi, du report de leur match de championnat de ce samedi, contre le FC Bruges. Ce qui énerve les Carolos? Que la décision de la Pro League ait été prise unilatéralement «alors qu’un premier refus avait été notifié» par le Sporting lorsqu’il a été sondé.

Confirmant avoir déjà été lésés en acceptant de jouer un lundi soir (le 19/08, à Zulte-Waregem) suite à une autre erreur de programmation, les dirigeants carolos ont fait comprendre, entre les lignes, qu’ils n’iront sans doute pas en appel de la dernière décision de la Pro League.

Alors que Pierre-Yves Hendrickx, le directeur général carolo, affirmait qu’aucune position n’avait encore été prise, ce mardi matin, par le Sporting, un communiqué du club faisait transparaître un sentiment de résignation dans le chef des Zèbres. «Un recours devant les instances fédérales ne changeant rien au vu des délais et, se pliant aux intérêts supérieurs du football belge qui sont avancés, le Sporting fait désormais confiance à la Pro League pour une gestion professionnelle des suites de cette décision, tout en mettant en place les procédures et adaptations réglementaires empêchant à nouveau de léser certains clubs», déclare ainsi le Sporting de Charleroi.

«La manière fait penser à du copinage»

«Ce qui est certain c’est que le fait d’avoir ouvert la possibilité à deux clubs de ne pas jouer leur match de championnat a créé un précédent et que l’exception pourra à l’avenir devenir la règle, ce qui est inquiétant», a ajouté Pierre-Yves Hendrickx pas tendre avec la communication de la Pro League la veille.

«Ce qui nous dérange aujourd’hui, c’est la manière qui fait penser à du copinage et un manque total de professionnalisme», martèle encore Pierre-Yves Hendrickx. «Le manque de solution valable proposée pour rejouer ce match, le souci des joueurs qualifiés ou non lors de la remise, le manque à gagner au niveau recette de samedi, le planning sportif chamboulé, le fait que par le passé les clubs ont toujours joué en championnat malgré des matches UEFA si le règlement est respecté au niveau délais, le fait accompli devant lequel nous sommes mis et victime car non concerné et non écouté, ce climat malsain entre clubs, Proleague, Fédération créé par ce manque de clarté et de respect des uns et des autres et du règlement», énumère le directeur général rejoignant les commentaires de son administrateur-délégué, Mehdi Bayat, qui est aussi président de l’Union belge, après le match de lundi soir repris par l’ensemble de la presse.