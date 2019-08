Quand Rizzo secoue la sieste de Pizzinato

Chaque semaine, nos photographes immortalisent vos exploits sportifs, mais pas seulement. On vous propose ainsi notre photo détournée du week-end: une image sortie de son contexte et une petite histoire pour l’accompagner.

Il était une fois un fier défenseur jehaytois fatigué par une première joute en championnat. Lorenzo Pizzinato avait choisi le petit rectangle adverse pour piquer un petit somme en fin de partie. Le marquoir n’affichant aucun but, il s’était sans doute dit que la zone était plutôt calme! C’était sans compter sur la montée au jeu de son compère Damien Rizzo, bien en jambes et bien décidé à faire trembler les filets avant le coup de sifflet final. Ainsi, le pauvre Lorenzo s’est retrouvé dérangé et secoué dans sa sieste par une tentative de volée de son équipier. Un remue-ménage qui a eu pour seul effet de réveiller le défenseur, pas de donner la victoire à Jehay.

Bien sûr, tout ceci est probablement une fiction. Non, Lorenzo?

Retrouvez chaque lundi la photo détournée du week-end. Sur le web et/ou dans les pages de votre quotidien.