Enduroman: Suivez Julien Deneyer au fil de sa tentative de l'extrême

Julien Deneyer retente sa chance sur l’Enduroman, une épreuve extrême et hors norme reliant Londres à Paris. Suivez ici l'avancement de la course du triathlète wépionnais.

Mardi 20 août - 09h30 [H+7h30]

Julien Deneyer avale littéralement les kilomètres. Il est sur un horaire plus rapide que lors de sa précédente tentative. Pourtant, la chaleur commence à se faire ressentir.

«Il fait déjà 20°C alors qu'il n'est que 9h30. La journée s'annonce chaude mais Julien a l'air très bien. Il a déjà bouclé les 80 premiers kilomètres. Plus que 60 avant de pouvoir se reposer un peu. Il est toujours aussi détendu mais réduit un peu les pauses. Il se ravitaille en marchant et ne s'arrête pratiquement plus», raconte Olivier Deneyer.

En ce qui concerne la météo annoncée pour cette nuit, les courants se calment un peu, mais la Manche risque tout de même d'être déchaînée lorsque Julien plongera dedans...

Mardi 20 août - 07h30 [H+5h30]

C'est à 2h du matin, heure anglaise (3h00 chez nous), que Julien Deneyer a pris le départ. Première étape de son long périple: 140 bornes entre le Marble Arch de Londres et Douvres, en bord de la Manche. L'an dernier, il avait bouclé cette première portion en une petite quinzaine d'heures et il part sur les mêmes chronos

«Après 45 minutes dans Londres, où je l'ai accompagné pour éviter qu'il ne se perde, il a pris un rythme de croisière. Avec son GPS, et la montre de l'organisation, il s'oriente bien sans perdre de temps. Toutes les vingt minutes, il est ravitaillé, avec de l'eau ou des boissons iso, et toutes les heures, on lui prépare un repas un peu plus complet. Ce sont des sachets lyophilisés, dans lesquels nous n'avons plus qu'à mettre un peu d'eau bouillante», précise Olivier Deneyer , le frère de Julien, qui fait lui-aussi partie de l'aventure, tout comme leur papa, Philippe Deneyer.

Les 50 premiers kilomètres sont donc déjà bouclés. Julien paraît calme et détendu. Il discute et change de vêtements régulièrement. Il devrait donc arriver à Douvres vers 18h00 (heure anglaise approximative) et se reposer six ou sept heures avant d'entamer la traversée de la Manche à la nage, qui est prévue à 1h30 (2h30 chez nous).

Suivez également les aventures de Julien sur la page Facebook de L'Avenir Namur Sport pour garder un oeil sur l'avancement de l'épreuve, photos et vidéos à la clé

Lundi 19 août - 00h00 [H-2h]

Julien Deneyer est à deux heures de s'élancer pour sa seconde tentative de l'un des triathlons les plus durs au monde. Et comme si l'épreuve en elle-même n'était déjà pas assez compliquée (140 kilomètres de course à pied, environ 45 kilomètres de natation avant de terminer par un "petit" 280 kilomètres de vélo de route), la Manche ne s'annonce pas très accueillante, ce qui va durcir encore un peu plus ce défi hors norme.

«Nous devions prendre le départ à deux mais l'organisateur a décidé de refuser la fenêtre à l'autre athlète car la mer s'annonce très agitée. Il m'a laissé ma chance car il sait que je suis plutôt bon nageur. J'espère que ça ira», se rassurait Julien avant son départ.

Au début du mois d'août, Julien préfaçait en notre compagnie ses 140km à pied, 40km de nage et 290km à vélo...