La journée de mardi débutera sous de larges éclaircies mais le soleil alternera en cours de journée avec des nuages cumuliformes, pouvant conduire à quelques averses isolées, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Les maxima atteindront 17 ou 18 degrés sur les hauteurs ardennaises et autour de 21 degrés dans le centre, sous un vent modéré de secteur ouest. En soirée et la nuit prochaine, le ciel se dégagera. Les minima ne dépasseront pas 5 à 12 degrés. Mercredi matin, de la brume ou des bancs de brouillard locaux ne sont pas exclus, avant le retour du soleil. Le thermomètre affichera de 18 à 23 degrés. La grisaille matinale laissera progressivement place, jeudi, à un temps généralement ensoleillé et calme, avec des maxima jusqu'à 25 degrés.