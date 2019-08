La rue Saint-Gilles fermée jusqu’à mercredi

Le bas de la rue Saint-Gilles est fermé plusieurs jours en raison de travaux urgents. Une déviation est mise en place.

Le bas de la rue Saint-Gilles est fermé de 7 h à 18 h depuis ce lundi et jusqu’à mercredi soir, indique la police de Liège. Cette mesure s’explique par des travaux à réaliser en urgence. Le tronçon concerné se trouve entre les croisements avec la rue Sur-la-Fontaine et la rue Trappé, soit la partie la plus proche de l’hypercentre.

Une déviation est instaurée via les rues Sur-la-Fontaine, Frère Michel et Trappé, permettant de rejoindre la rue Saint-Gilles en aval des travaux.