Le best of foot local: but fantôme, premier quintuplé, derby au finish

Un but d’anthologie? Un résultat historique? Une anecdote insolite? Chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot amateur.

Les championnats provinciaux ont repris dans plusieurs régions du pays. L’occasion pour le best of foot local d’effectuer son grand retour avec, cette semaine, les 7 infos qu’il ne fallait pas manquer.

1. Grenson s’offre le premier quintuplé

Si l’on n’a pas encore joué dans le Brabant wallon, le Hainaut ni le Luxembourg, plusieurs joueurs se sont mis en évidence ce week-end à l’occasion de la reprise en provinciales liégeoises et namuroises. C’est notamment le cas de Ludovic Grenson, l’attaquant de l’ES Boninne (P4C namuroise). Auteur de cinq buts lors de la victoire 7-1 de son équipe contre Temploux-Suarlée B, il a étrenné de la plus belle des manières son numéro 57, réussissant le premier quintuplé du foot wallon cette saison.

2. Un point tombé de nulle part

Encore mené de deux buts à 10 minutes du terme, Profondeville (P1 Namur) a tout de même réussi à prendre un point face à Neffe pour sa première sortie de la saison. Si Julien Guéry a redonné espoir aux siens d’une jolie frappe enroulée, c’est un coup franc venu du milieu de terrain signé Giovanni Militello qui a offert ce point du nul aux Profondevillois.

3. Le but fantôme du week-end

On joue la 75e à Pesche-Molignée (P1 Namur) lorsque, au terme d’une phase un peu confuse, un défenseur molignard envoie le ballon dans son propre but. Frappant le cadre intérieur du filet, le ballon ressort néanmoins du but et, tandis que les Peschelots célèbrent déjà le but, l’arbitre de la rencontre fait signe de poursuivre. Si les images télé montrent qu’il y avait bel et bien but, le score restera donc inchangé, renvoyant les 22 acteurs sur un partage 1-1.

4. Ils gagnent le derby dans les dernières secondes, 29 ans plus tard

Cela faisait 29 ans que le derby entre l’équipe de Waimes et sa voisine de Faymonville n’avait plus trouvé place lors d’une compétition officielle. Inutile de dire que la tension devait être palpable dans les deux camps au moment du coup d’envoi. Et à ce petit jeu, ce sont les locaux qui s’en sont le mieux sortis, signant un joli succès 2-0 grâce aux réalisations en toute fin de rencontre de deux joueurs venus du banc, Noshi Van Swieten et Maxime Rosen.

5. La lumière est venue d’Edisson

Face à Lommel, l’Excelsior Virton a débloqué son compteur but pour son retour dans l’antichambre de l’élite du football belge. En inscrivant trois buts, les Gaumais en ont profité pour débloquer aussi leur compteur de points dans la compétition. Et l’homme de ce premier succès est certainement le latéral germano-bulgare Edisson Yordanov, qui avait un pied dans chacune des trois réalisations virtonnaises.

6. À la croisée des chemins

Si l’an dernier les deux clubs militaient à l’échelon national, ils n’avaient pas dû se rencontrer, Tamines ayant basculé de la série A de D3, tandis que le Condrusien avait connu la relégation en série B de D3. Confrontés l’un à l’autre dans le cadre de la première journée de P1 namuroise, la Jeunesse est apparue bien plus affûtée que son hôte du jour, s’imposant sur un cinglant 0-7! Probablement que le destin de ces deux clubs ne sera, cette fois, pas le même en fin de saison…

7. Une talonnade qui fait mouche

Sur une pelouse de Rhisnes (P1 Namur) qui ressemblait à tout sauf à un billard, l’équipe locale s’est imposée 3-2 contre Fernelmont-Hemptinne grâce à un dernier but pour le moins malin, signé Aurélien Duvivier. Réceptionnant le cuir dos au but, le joueur rhisnois a trompé la vigilance du portier adverse en talonnant directement le ballon dans le but.

