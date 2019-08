Le CS Bruges annonce l’arrivée en prêt de Godfred Donsah en provenance du FC Bologne

Le CS Bruges et le FC Bologne sont parvenus à un accord sur le prêt du milieu de terrain Godfred Donsah, a annoncé le club de D1A ce lundi. Le Cercle possède une option d’achat sur ce Ghanéen de 23 ans.

Godfreh Donsah a disputé 71 rencontres avec le FC Bologne entre 2016 et 2019, dont 67 en Serie A, compilant 5 buts et 6 assists. Il avait auparavant déjà défendu les couleurs de Cagliari (2014-2015). Au total, le milieu de terrain né à Accra compte 89 rencontres dans l’élite du football italien et cette expérience sera sans doute utile aux Brugeois.

Fabien Mercadal, nouvel entraîneur du Cercle, reste sur quatre défaites de rang en autant de journées de championnat. Le week-end dernier, ses troupes se sont inclinées 3-1 à Malines. Samedi, les Brugeois, derniers au classement, tenteront de décrocher leur premier point contre Waasland-Beveren (15e, 1 pt).